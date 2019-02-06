Jandarma köy okul önlerinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yaptı

Bilecik'in Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler köy okul önlerinde okul çıkış saatlerin de 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yaptı.

Köy okulları önünde yapılan uygulamada, öğrencilerinin okul çıkışı yaya geçidinden geçişleri esnasında jandarma ekipleri öğrencilere yardımcı olurken, sürücüler yaya geçiş üstünlüğü konusunda hem uyarıldı, hem de yaya geçişinin önceliğini hatırlatıldı.

"2019 yılının ‘Yaya öncelikli Trafik' yılı ilan edilmesinin ardından Türkiye genelinde gerçekleştirilen genel uygulamanın ilkini bugün köy okulları önünde yaptık" diyen Jandarma Karakol Komutanı Feramuz Yıldız, “Köy okullarımız önünde jandarma ekiplerimiz ile birlikte yaya geçişlerinde ve okul önlerinde yayaların geçiş üstünlüğü konusunda sürücülere yayalara geçiş üstünlüğünün verilmesi konusunda uyarıda bulununduk. Yaya geçiş üstünlüğünün farkındalık oluşturmasını amaçlayan uygulama esnasında hem sürücülere, hem de yayalara broşür dağıtılarak bilgilendirme yaptık” dedi.

Yıldız, ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğin Karayolları Trafik Kanununda yapılan değişiklik ile ‘Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır” dedi.