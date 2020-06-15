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Jandarma teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Bilecik’te, jandarma teşkilatının 181’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bilecik'te, jandarma teşkilatının 181'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Kıdemli Albay Ümüt Dedebağı ile askeri personel katıldı.

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