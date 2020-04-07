Jandarma un ve yem çuvallarını evin içine kadar taşıdı

Bilecik'te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında evinden çıkmayan 65 yaşında yaşlı adamın talebi üzerine jandarma ekipleri un ve yem çuvallarını evinin içine kadar taşıdılar.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu arayarak Sarıdayı köyünde yaşayan bir vatandaş arayarak, un ve kuzuları için yem talep etti. Bu talep üzerine jandarma ekipleri ilçe merkezinden aldıkları 1'er çuval yem ve unu yaşlı adamın evine getirerek, bir de çuvalları evin içine kadar taşıdılar. Yaşlı adam jandarma teşekkür ederek, bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde geçileceğini söyledi.