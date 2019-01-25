Jandarma uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Alınan bilgiye göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Köyü sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yaptığı operasyonda , (2) şüpheli araç ve (1) bağ evinde yapılan adli aramada (6 gram) kubar esrar maddesi, (2) adet ruhsatsız tabanca (2) adet şarjör, (12) adet tabanca mermisi ve (23) adet boş kovan ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili olarak C.B, K.A ve O.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, şahıslar hakkında yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.