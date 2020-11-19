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Jandarma ve emniyet denetimleri sıklaştırdı

Bilecik’te jandarma ve emniyet ekipleri tarafından kontrol ve arama noktalarında trafik ve pandemi denetimleri sıklaştırdı.

Bilecik'te jandarma ve emniyet ekipleri tarafından kontrol ve arama noktalarında trafik ve pandemi denetimleri sıklaştırdı.


Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muzaffer Sandal, Bilecik'i İstanbul'a bağlayan Vezirhan Beldesi ve Bilecik- İnegöl- Bursa'yı bağlayan Bozüyük'te anayolda oluşturulan yol kontrol ve arama noktalarında denetleme ve incelemelerde bulunmuştur. Albay Sandal, arama noktalarında durdurulan vatandaşlara hız yapmamaları, arkada oturanlar dâhil emniyet kemeri takmaları, trafik kurallarına uymaları ile covid-19 salgın hastalığıyla ilgili tedbirlerde taviz verilmemesi konularında bilgilendirme yapılarak kazasız yolculuk yapmaları temennilerinde bulundu.


Ayrıca aracın arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takan iki çocuğa oyuncak araba hediye etti.

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