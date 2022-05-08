Jandarmadan Anneler Günü'nde anlamlı ziyaret

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde jandarma personeli "Anneler Günü" dolayısıyla şehit annesi Yektare Öktem'i ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal Koordinesinde Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel, Van Başkale kırsalında 13 Eylül 1994 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Halil Öktem'in annesi Yektare Öktem'i ziyaret ederek, elini öptü, hayır dualarını aldı.

Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit annesi Yektare Öktem, Anneler Günü'nde ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bir evladım gitti ama bir sürü evladım oldu. Onların hepsi benim evlatlarım. Hepsine her gün dua ediyorum. Onları gördüğümde evladımı görmüş gibi oluyorum" dedi.

İlçe Jandarma Komutanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Başta vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit anneleri olmak üzere, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve hayatını, çocuklarının hayatının daha iyi olması için harcayan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutladılar" denildi.