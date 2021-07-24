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Jandarmadan bayram sonunda artan trafik sonrası droneli denetim

Bilecik’te jandarma ekipleri Kurban Bayramı süresince gerçekleştirdiği denetimleri bayram tatilinde sona yaklaşılması ile arttırarak, drone ile havadan denetimlere başladı.

Bilecik'te jandarma ekipleri Kurban Bayramı süresince gerçekleştirdiği denetimleri bayram tatilinde sona yaklaşılması ile arttırarak, drone ile havadan denetimlere başladı.


Trafik tedbirleri kapsamında vatandaşların bayram sonunda huzurlu ve kazasız seyahat etmesini sağlamak amacıyla uygulama ve denetimleri sürdüren jandarma ekipleri, ayrıca durdurdukları araç sürücüleri ve yolcuları emniyet kemerinin önemi, aşırı hızın neden olduğu kazalar ve diğer trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Jandarma trafik timleri, sorumluluk sahasında drone ile denetimlerine aynı kararlılıkla aksatmadan devam ettirirken, trafik ihlallerini kilometrelerce uzaktan denetledi.

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