Jandarmadan drone ile trafik denetimi

Jandarma ekipleri Kurban Bayramı süresince karayollarında artan trafik yoğunluğu üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, karayolunda drone ile havadan görüntülemek suretiyle denetim yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik timleri, Bilecik-Eskişehir-Bursa-Sakarya karayolları olmak üzere sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amacıyla merkez ve ilçelerde drone kullanılarak trafik yoğunluğu denetlendi.