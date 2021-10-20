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Jandarmadan köy muhtarlarına ziyaret

Bilecik Osmaneli İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy sorumluluk bölgesinde bulunan köylerini ziyaret ederek köy muhtarları ile araya geldi.


Üsteğmen Ersoy beraberinde Muhtarlar Dernek Başkanı Kasım Balcı ve askeri personel ile birlikte Hisarcık Beşevler Köy Muhtarı Mustafa Canbazı, Çerkeşli Köy muhtarı Mustafa Metini, Akçapınar gaziler mahallesi muhtarı Ali Seyyarı, Erecek köy muhtarı Yaşar Şahini köylerinde ziyaret ederek muhtarlar günlerini kutlayarak günün anısına çeşitli hediyeler verdiler.

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