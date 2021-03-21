Jandarmadan okul servis araçlarına denetim

İl Jandarma Komutanlığımdan denetimle ilgili yapılan açıklamada, "Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerin taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemleri ve servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimler sürekli olarak yapılmaktadır. Bu kapsamda jandarma trafik timlerinin katılımıyla jandarma sorumluluk bölgesinde okul servis araçları ve sürücüleri kontrol edilmiştir. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması ile kazaların en aza indirilmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu arttırmak hissinin üst düzeyde tutulabilmesi için okul servis araçları ve sürücülerinin denetimine devam edilecektir" denildi.