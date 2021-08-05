İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan ormanlık alanlarda dronlu denetim

Bilecik’te jandarma ekipleri son günlerde yaşanan yangınlar sonrasında ormanlık alanlarda dronlu denetimlerini arttırdı.

Bilecik'te jandarma ekipleri son günlerde yaşanan yangınlar sonrasında ormanlık alanlarda dronlu denetimlerini arttırdı.


Ormanlık alan yüzdesi 57,5 olan Bilecik'te, orman yangınları ile mücadele kapsamında Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri teyakkuza geçti. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandan, öncülüğünde kurulan timler ormanlık alanlarda yangına karşı denetimleri sıklaştırdı. Bunun yanında ekipler araçla giremedikleri sarp noktaları dronla izliyor. Öte yandan ekipler, vatandaşları her fırsatta bilgilendirerek, yangınlara karşı uyarıyor.

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