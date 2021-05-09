Jandarmadan Sakarya-Bilecik karayolunda sıkı denetim

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te 17 günlük tam kapanma süresince polis ve jandarmanın il genelinde giriş ve çıkışlarında sıkı denetimleri devam ediyor.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Ramazan Bayramı öncesinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında tam kapanmadan dolayı sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği yurt genelinde Sakarya-Bilecik karayolu üzerinde bulunan Osmaneli ilçesi İçmeler mevkiinde bulunan yol kontrol ve uygulama noktasını ziyaret ederek jandarma ve polis ekiplerince alınan tedbirleri yerinde inceledi. Sandal, kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin görevlerinde kolaylıklar dileyerek, yapılan uygulama ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uygulama noktalarında görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin görevlerini büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptıklarını dile getiren Albay Sandal, “Yaşanan sürecin sağlıklı bir şeklide yönetilebilmesi için ilimiz genelinde çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde idrak ettiğimiz Ramazan ayı dolayısıyla ülkemizin her bir noktasında fedakârca ve sabırla görev yapan tüm güvenlik güçlerimize ve sağlık personellerimize teşekkür ediyor, kendilerine ve ailelerine yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.