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Jandarmanın uyanıklığı sayesinde ele geçirildi

Bilecik’te jandarma ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında 12 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında 12 gram kubar esrar ele geçirildi.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe mevkinde Jandarma Asayiş Timlerince icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyetinde şüpheli bir otomobil içerisinden dışarıya bir şey atıldığı görüldü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan detaylı arama sonrası dışarıya esrar maddesi atıldığı tespit edilmiş olup, yapılan detaylı aramada (12) gram kubar esrar uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak O.G, ve İ.A isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatılırken, şahıslar hakkında yasal işlem devam etmekte olduğu öğrenildi.

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