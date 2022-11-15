İhlas Haber Ajansı

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Jandarmanın yakaladığı 4 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı

Bilecik’te bir süredir mermer ocaklarında meydana gelen hırsızlıkların önü kesilmezken, jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucu olaylarla ilgili 4 kişi yakalanıp gözaltına alındı.

Bilecik'te bir süredir mermer ocaklarında meydana gelen hırsızlıkların önü kesilmezken, jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucu olaylarla ilgili 4 kişi yakalanıp gözaltına alındı.


Bilecik'in Söğüt ilçesinde son dönemlerde mermer ocaklarında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri, geniş ölçekli araştırma ve takip başlattı. Mermer ocaklarında hırsızlık yaptıkları tespit edilen M.K., K.E., E.E. ve G.M. isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu çalmış oldukları demir malzemeler ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıslardan E.E. ve G.M. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ve K.E. isimli şahıslar ise tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir.

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