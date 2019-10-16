Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen judo müsabakaları sona erdi.

İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcuların heyecanı görülmeye değerdi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Öte yandan müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından ödülleri takdim edildi.