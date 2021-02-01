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Kablo hırsızları suç üstü yakalandı

Bilecik’te 180 metre uzunluğundaki haberleşme ve nakil kablosu çalan hırsızlar suç üstü yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bilecik'te 180 metre uzunluğundaki haberleşme ve nakil kablosu çalan hırsızlar suç üstü yakalandı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri Gümüşdere Köyü mevkiinde gece saat 05.30 sıralarında icra ettikleri devriyede S.Ç., İ.M. ve R.G. isimli şahısları haberleşme ve nakil kablolarının metal ve plastik kısımlarını birbirinden ayırdıkları esnada suç üstü yakaladı. Olay yerinde ve şahısların kullanmakta olduğu araçta yapılan kontrolde yaklaşık 180 metre uzunluğunda haberleşme ve nakil kablosu, 1 adet kerpeten, 1 adet demir testere, 1 adet tüp, 1 adet pürmüz, 3 adet yan keski, 1 adet bağ makası, muhtelif ip ve 2 adet maket bıçağı ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmada alınan ilk ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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