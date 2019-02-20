Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi İçköy mevkiinde yapılmakta olan YHT hattı 36-1 kaçış tüneli içerisinde bulunan elektrik kablolarını çalmaya çalıştıkları iddia edilen A.B. (15) ve Y.B. (15) B.Ö. ve İ.Y. suçüstü yakalandı.

Öte yandan, şahıslar hakkında Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca yasal işlem başlatıldı.