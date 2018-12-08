“Kaç Baba Kaç” oyunu kahkaha fırtınası estirdi, seyirciler salona sığmadı

İki perdelik sahnelenen tiyatro oyunu hem kadrosu ile hem de sahne performansı ile göz doldurdu. Oyuna ilgi beklenenden fazla olunca seyirci salona sığmazken biletsiz olarak oyuna girebilme ümidiyle Metristepe Kültür Merkezine gelen çok sayıda tiyatro sever dışarıda kaldı.

Bozüyük Belediyesi tarafından “Tiyatro Festivali Metristepe Kültür Merkezi'nde İzlenir” sloganı ile bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tiyatro Günleri tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında Bozüyüklüler birbirinden değerli ve güzel tiyatro oyunları ile buluşuyor. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde festival kapsamında sahne alan “Kaç Baba Kaç” adlı oyun yoğun ilgi gördü. Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği oyunda Dost Elver, Ebru Karafilci, Hakan Bulut, İrfan KAngı, Merve Sevi, Meltem Parlak, Murat Ergür, Orçun Kaptan, Özgür Şenyer, Sibel Tomaç ve Ferdi Akarnur rol aldı. Bir hastanenin doktorlar odasında geçen ve 2 saat boyunca düşmeyen temposu ile kahkahalar attıran oyun, rektörlüğe giden yolda çok önemli bir konuşma yapmaya çalışan Dr. David Morgan'ın başına gelen olayları anlatıyor.

Heyecanla izlenen tiyatro oyununun sonunda sahneye gelen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, tiyatro ekibini başarılı performansları nedeni ile tebrik ederek “Bu akşam bizlere çok güzel ve unutamayacağımız derecede güzel ve keyifli bir akşam yaşattınız. Ekibe ve değerli sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Kendilerini Bozüyük'te ağırlıyor olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Bakıcı sevilen sanatçı Ferdi Akarnur'a günün anısına plaket takdim etti.