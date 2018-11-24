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"Kaç baba kaç" tiyatro oyunu için salon doldu taştı

Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 13.

Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında sahne alan ‘'Kaç Baba Kaç'' adlı tiyatro oyunu için tiyatroseverler salonu doldurdu..


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyunda usta oyuncular, tiyatroseverlere keyifli anlar yaşattı. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve eşi Fatma Yağcı ile Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can'ın da izlediği oyun, seyircilerden tam not aldı.


İrfan Kangı'nın yönetmenliğini, çevirmenliğini ise Haldun Dormen'in yaptığı komedi türündeki oyunda; Dost Elver, Ebru Karanfilci, Hakan Bulut, İrfan Kangı, Merve Sevi, Meltem Parlak, Murat Ergür, Orçun Kaptan, Özgür Şenyer, Sibel Tomaç ve Ferdi Akarnur gibi önemli isimler rol aldı.


Belediye Başkanı Nihat Can da sahne alan oyundaki bütün oyunculara teşekkür ettiğini belirterek, onlara ilimiz toprağından yapılmış vazolar hediye etti.


Usta oyuncu Ferdi Akarnur ise kuliste yaptığı açıklamada Bilecik'in ve Bileciklilerin sanata ve sanatçıya vermiş olduğu öneme teşekkür ederek, bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

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