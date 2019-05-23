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Kaçak kazıya suçüstü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesi'nde, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Timi, devriye esnasında beldeye bağlı Göynücek Köyü mülki sınırları içerisinde Ardıçaltı Nekropolu sınırında bulunan sit alanında H.A., R.Ç., H.S. ve T.P. isimli şahısları sit alanı çevresinde define arama detektörü ile birlikte suçüstü yakaladılar.


Öte yandan gözaltına alınan şahıslarla birlikte define arama detektörüne el koyulurken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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