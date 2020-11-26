KADES uygulamasıyla kadına yönelik şiddete anında müdahale

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığınca Kadın Destek Uygulaması (KADES) başlatıldığını ve uygulamanın cep telefonlara indirilebildiğini anlatarak, "Herhangi bir şiddet olduğunda telefonla verilen sinyal ile ilgili kolluğu hemen müdahale edebilecek duruma getiriyor. Bunun kullanımını yaygınlaştırmamız lazım. Ama kolluk ve hukuki boyutuyla müdahale etmek yetmiyor" dedi.

Bilecik'te Vali Bilal Şentürk başkanlığında ''Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'' gerçekleştirildi. Vali Şentürk, İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda, kadına yönelik şiddetle mücadelede, alınacak tedbirlerle birlikte, toplumun bütün fertlerinde sevgi, şefkat ve merhamet duygularının güçlenmesi ve hakim hale gelmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Gerçekleştirilecek toplumsal bir seferberlik sürecinin kadınların ve bütün toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Vali Şentürk, şöyle konuştu.

''Toplumumuzun temel çekirdeği aile, ailenin temel direği ise anne ve kadınlarımız. Yani kadınlarımız eğitimli, donanımlı, haklarını ve özgürlüklerini rahatça kullanabilir, hak ettikleri değeri taşıyacak şekilde hayatlarını idame ettirebilir ise çocuklarımız da öyle yetişecektir. Onlarda dünyaya daha güzel bakabileceklerdir. Ne yazık ki dünyada olduğu gibi ülkemizde de zaman zaman şiddete yönelim olabilmekte. Şiddete yönelenlerin temeline baktığımızda sevgi yoksunluğunu görüyoruz. Eğitim yetersizliklerinin ve kötü alışkanlıkların ön plana çıktığını görüyoruz. Bizde bu işin kökenine inmek istiyoruz. Şiddetin kaynağını, kaynağında yok etmek için çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün birimleri pek çok destek sağlamakla beraber kolluk birimlerimiz şiddeti önlemeye yönelik etkin şekilde çaba sarf ediyorlar ama yetmiyor. Yeri geliyor şiddete maruz kalan insan şikayetçi olmuyor. Şikayetçi olmaması herhangi bir işlem yapılmamasını mı gerektirir? Ya da bazen kişiler müdahil olmayı kendileri açısından doğuracak hukuki sorumluluktan çekinerek karşılamakta. Kolluğun müdahalesi ve hukuki süreci başlatmak zor değil, biz işin kökenine inmek istiyoruz.''

"Çocuğa sevgi gösterilmesi onun ruh halini, kişiliğini etkiliyor"

Vali Şentürk, Bileciklilerin aşina olmadığı dramatik bir olayın yaşandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

''İlimiz küçük değil butik bir il. Butik demek küçük ama en iyisi olan demek. Biz bunu sağlayabilecek durumdayız. İlimizin sosyal dokusu, toplumsal yapısı bu tür olaylara aşina değil. Bunu kaldırabilir değil. Bu tür olaylar çok fazla gündeme geldiğinde bu bir çağrışımda yapıyor. Televizyon kanallarında hadiseyi görüp gündeme gelmek isteyen insanlar oluyor. Analizleri yaptığımız zaman sevgi kavramını yüceltmemiz lazım. Çocuğa sevgi gösterilmesi onun ruh halini, kişiliğini etkiliyor. Bir evladı veya anneyi bir kenara atabilmek, eziyet edebilmek normal ortalama bir insanın fıtratına uygun değil. Akla, mantığa, insanlığa uyan bir şey değil. İşte bu saplantı noktasındaki insanlara bir takip mekanizması kurmalıyız.''

"Kadın Destek Uygulaması"

İçişleri Bakanlığınca Kadın Destek Uygulaması (KADES) başlatıldığını ve uygulamanın telefonlara indirilebildiğini anlatan Vali Şentürk, ''Herhangi bir şiddet olduğunda telefonla verilen sinyal ile ilgili kolluğu hemen müdahale edebilecek duruma getiriyor. Bunun kullanımını yaygınlaştırmamız lazım. Ama kolluk ve hukuki boyutuyla müdahale etmek yetmiyor. Cezasını çekiyor, çıkıyor ve yine yapıyor, bizim isteğimiz ıslah olması. Islah eden bir mekanizma olması gerekiyor. Burada sorumluluk sadece kamu birimlerinde değil hepimizde. En başta kendimizden başlayarak, komşumuzda, mahallemizde, ilimizde çok duyarlı olmak durumundayız" dedi.

Bilecik genelinde kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce önleyici ve koruyucu tedbirlere yönelik çalışmaları yürütüldüğünü belirten Vali Şentürk, telafisi mümkün olmayan yaralar açabilecek bir sorun olmaması için herkesin duyarlı olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yapılan sunumla devam eden toplantı, kurul üyelerinin görüş ve önerileriyle sona erdi.