Kadın çiftçilere 'Zencefil' projesi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler tarafından öğrenilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesinin hayata geçtiğini söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Program kapsamında İl Müdürlükleri ve Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri işbirliği ile hazırlanarak Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na gönderilen projeler değerlendirilerek desteklenmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda il müdürlüğümüz ve Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan 'Zencefil' projemiz 2021 yılı yatırım programına alınmış olup ilimiz Osmaneli ve İnhisar ilçelerinde uygulanacaktır. İlimiz genelinde 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı kapsamında yürütülen 3'üncü projemiz olacaktır. Projemizle birlikte ülkemiz ve ilimiz için alternatif bir ürün olan zencefil bitkisi denemesi yapılarak kadın çiftçilerimizin alternatif bir bitkiyle tanışmaları sağlanacaktır. Ayrıca ürün yelpazesi geniş olan İlimiz tarımına yeni bir ürün daha ekleyerek, ilimizdeki kadın çiftçilerimiz başta olmak üzere tüm çiftçilerimizin yüksek gelir getirecek zencefil bitkisini üretmesini hedeflemekteyiz" dedi.