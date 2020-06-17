Kadın Spor ve Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilecek sportif aktiviteler, oluşturulan randevu sistemi ile hizmet vermeye başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde aktivitelere katılmak isteyen vatandaşlar spor merkezlerine müracaat ederek, doldurdukları formda yer alan zaman listesine göre sportif faaliyetlere katılabilecek.

"Spor salonlarına girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar spor salonlarına alınmayacaktır"

Spor tesisleri hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Salgın nedeniyle alınan önlemler neticesinde toplu seans faaliyetlerinin olmayacağı spor merkezlerinde uyulması gereken kurallar çerçevesinde hizmete başladık. Bunlar, spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanacaktır. Üyeler randevu ile kabul edilecektir. Yakın temas gerektiren egzersiz ve sporlar (fitness, step, yoga, pilates, zumba gibi grup egzersizleri) yapılmayacaktır. Spor salonuna maskesiz üye alınmayacaktır. Spor salonunda da maske takmaya devam edilecektir. Spor salonlarına girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceden yüksek olanlar spor salonlarına alınmayacaktır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, Covid-19 vakası veya temaslı olanlar spor salonlarına alınmayacaktır. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilecektir. Üyeler randevu ile gidecek ve randevu saatine uyulacaktır. Spor salonuna giderken kişisel havlu ve malzemeler götürülecektir. Spor salonuna girmeden önce maske takılacaktır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterli olacaktır. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulacaktır. Spor yaparken maske çıkarılabilecektir" dedi.

Öte yandan Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 09:00 ile 20:00 saatleri arasında, Osmangazi mahallesi ( TOKİ ) Kadın Spor ve Yaşam Merkezi, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 09:00 ile 20:00 saatleri arasında, Hürriyet Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi ise; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri saat 09:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet verecek.