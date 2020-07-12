Kadın yarışmacı erkeklere taş çıkararak, en büyük balığı yakaladı

Bilecik Belediyesi bu yıl 3'üncü düzenlenen Turna Balığı Yakalama Yarışmasında 100 erkek arasından 37 santimetrelik yakalığı turna balığını yakalayan kadın yarışmacı 1'inci oldu.

Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen etkinlik için Cumartesi gecesi Bilecik'e gelerek, geceyi kamp kurarak, geçiren doğa severler, Pazar günü gerçekleştirilen yarışmada yakaladıkları balıkları daha sonra tekrar göle bıraktı. Sakarya'dan Kütahya'ya, İstanbul'dan Eskişehir'e 100'ün üstünde doğa severin katıldığı 3. Turna Balığı yarışması ile Bilecik'in doğal güzellikleri tanıtıldı. Çocukların da aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken aynı zamanda Bilecik'in doğal güzellikleri paylaşıldı.

Etkinliğe katılarak, doğaseverler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'in güzelliklerini duyurmaya devam edeceklerini belirterek, “Ben öncelikle birçok şehirden ilimize gelen konuklarımıza teşekkür ediyorum. Bilecik'in doğal güzelliklerini duyurmayı amaçladığımız bu etkinliği, pandemi nedeniyle geniş kapsamlı yapamadık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük ve festival havasında gerçekleştirilecek bir etkinlik olarak tekrar gerçekleştiririz'' ifadelerini kullandı.

Birinciliği kadın yarışmacıya verdi

Başkan Şahin, konuşmasının ardından standart limit altında olmasına rağmen dereceye giren balıkçılardan Aysel Araç, İsmail Keçeci 37 santimetrelik turna balığı yakaladılar. Birinciliği 2 yarışmacı paylaşırken, İsmail Keçeci birinciliği Aysel Araç'a verdi. Kendisi ikinciliği tercih ederken, üçüncü Özcan Topal oldu. Dereceye girenlere olta takımı ve malzemelerinden oluşan ödüllerini takdim etti.

Başkan Şahin, etkinliğe katılan çocuklara da balıkçılık malzemelerinden oluşan hediyeler vererek, fotoğraf çektirdi. Yarışmacılar da düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve birim müdürlerinin de katıldığı etkinlik, konuklara pide ve ayran ikramı ile sona erdi.