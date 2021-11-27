Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda ‘Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim' konferansı düzenlendi.

Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun, Bilecik İl protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dilara Uslu kadına şiddete yönelik bilgilendirme yaptı. Bilecik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü Sosyal Çalışmacı Didem Çoşkun ise katılımcılara ‘Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, kadına yönelik şiddetin gerçekleştirdiği psikolojik tahribat, şiddeti önlemeye yönelik yapılması gereken çalışmalar ve toplumsal yaklaşım süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı.