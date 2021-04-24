Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer başkanlığındaki toplantıya, Belediye Başkanı İsmet Sever, Cumhuriyet Başsavcıları Çağrı Berat Eminoğlu, Hakim Yunus Emre Malak ve ilgililer katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Kaymakam Tuncer, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi amacıyla; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucu “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” hazırlanmış ve bu plan doğrultusunda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün arttırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddet olaylarının önüne geçebilmek için yapılması gereken konular ele alınarak sunum yapılmıştır" dedi.