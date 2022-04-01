Kadınlar 3. Lig

Lig D Grubu 3'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor kadın futbol takımı deplasmanda işi ilk yarıda bitirdi.

Bursa Atıcılar 3 Nolu Çim Saha'da oynanan Lig D Grubu 3'üncü hafta müsabakasında Bilecikspor, Kurşunlu Gençlik ve Spor'u 3-0 yenerek, liderliği sürdürdü. Maça iyi başlayan Bilecikspor kadın futbol takımı maçın 11'inci dakikasında Canan Bakaç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 27'inci dakikasında Arife Dinar durumu 2-0 getiren golü kaydetti. Maçın 44'üncü dakikasında Cansu Şahin durumu 3-0'a getirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısında karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca Bilecikspor kadın futbol takımı deplasmanda maçı 3-0 kazandı. Bu galibiyetle ligde 3'de 3 yapan kızlar 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Öte yandan Bilecikspor kadın futbol takımı 5 takımlı grupta 4'üncü haftayı BAY geçecek.