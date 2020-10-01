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Kadınlar, dikiş kursunda hünerleri sergiliyor

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, amaçlarının kadınların daha çok sosyal hayata katılmalarını sağlamak olduğunu söyledi.


Başkan Şahin, Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'yla birlikte İsmetpaşa Mahalle Konağı'nda düzenlenen dikiş kursuna katılan kadınları ziyaret etti. Ziyaretinde, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dinleyen Başkan Şahin, kurslar kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bilecik Belediyesinin başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere hazırlanan bütün çalışmalara her zaman katkı vermeye hazır olduğunu belirten Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi olarak bu anlamda yeni çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen kurs ve eğitimlerin önemine değinerek, amaçlarının kadınların sosyal hayata daha çok dahil olmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.


Mahalle sakinleri de Başkan Şahin ve Başkan Yardımcısı Subaşı'na, ziyaretleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

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