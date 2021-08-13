Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini sergilediler

Bilecik Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında dikiş kursuna kavuşan kadınlar ilk sergilerini açtı. Katılımcı bayanların hazırladığı el emeği göz nuru ürünler bir sergiyle görücüye çıktı. İstasyon Mahalle Konağindaki sergiye Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, eşi Serpil Şahin, Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Şube Müdürü Bilal Eği ve vatandaşlar katıldı. El emeği göz nuru çalışmaları çok beğenen Bilecik Milli Eğitim Müdürü Sami Aktol, kurs eğiticisine ve kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Semih Şahin ise, kurs merkezinin birçok açıdan kadınlar için güzel sonuçları beraberinde getireceğini belirterek, "Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde güzel bir çalışma yapıldı. Uzman eğitmenler tarafından verilecek bu kurslar ile İstasyon Mahallesi'nde ki kadınlar, sosyal hayata daha çok katılacak ve aile ekonomilerine katkı sunma imkanı bulacak. Salgının etkilerinin azalması ile birlikte bu yöndeki çalışmaların daha çok olmasını umuyorum. Böyle anlamlı bir projede yer alan Halk Eğitim Merkezi yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.