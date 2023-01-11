Kadınlar İstanbul'un tarihi yerlerini gezdiler

Güneş Spor Kulübü Kadın Kolları Başkanı Burçin Köroğlu, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Eminönü Yeni Cami ve Çamlıca Camilerini ziyaret ettiklerini belirtti. Köroğlu; " İstanbul gezimizin tamamı 6 tur olacak şekilde toplamda 282 kişi ile tamamlanacak şekilde planladık. Her turda 47 kadınımız belirlediğimiz tarihlerde İstanbul tarihi ve turistik gezimize katılacaklar. Birinci turunu yaptığımız diğer turlarımız için gün saydığımız İstanbul gezimiz ile kadınlarımıza sosyalleşmelerine imkan sağlayıp, manevi huzuru yaşatıp, tarihimizle alakalı genel kültür kazandırmaktı. Kadınlarımıza öğretici ve eğlenceli bir gün sunduk "dedi.