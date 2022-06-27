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Kadınlar kendilerine özel sabah sporunda buluştu

Bilecik’te kadınlar için gerçekleştirilecek olan özel sabah sporlarının ilki düzenlendi.

Bilecik'te kadınlar için gerçekleştirilecek olan özel sabah sporlarının ilki düzenlendi.


Bilecik Belediyesi, mahalle konakları yanındaki spor sahalarını spor aktiviteleriyle renklendirdi. Ertuğrul Gazi Mahalle Konağı önünde bir araya gelen kadınlar, Bilecik Belediyesi uzman eğitmenleri eşliğinde spor yaptı. Kadın mahalle sakinleri, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye görevlilerine teşekkür etti.


Kadınlara özel sabah sporları etkinliği, önümüzdeki hafta pazar günü Osmangazi Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

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