İhlas Haber Ajansı

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Kafası konserve kutusuna sıkışan kediyi iş insanı kurtardı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, bir iş insanı tarafından bahçe makası ile kesilerek kurtarıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, bir iş insanı tarafından bahçe makası ile kesilerek kurtarıldı.


İlçenin Camicedit mahallesinde iş yeri bulunan iş insanı Coşkun Seyyar, Cuma namazı çıkışı işyerine gelirken bahçede başı konserve kutusuna sıkışan kediyi gördü. Seyyar, iş yerine giderek, bahçe makası ile kedinin başının sıkıştığı kutuyu kesmeye başladı. Bir süre çabalayan Coşkun Seyyar, kutuyu keserek kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi koşarak uzaklaştı. Kurtarma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafında cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Coşkun Seyyar, her insanın yapması gereken şeyi yaptığını belirterek, "Tüm canlıların yaşam hakkı var. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.

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