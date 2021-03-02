Kafe ve benzeri işletmeler ilk müşterilerini almaya başladı

00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşteri alımıyla ilgili karar sonrası Bilecik'teki işletmeler sabah saatlerinde ilk masalarına müşteri almaya başladı.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin yerinde değerlendirmesiyle ilgili yapılan çalışmalar kapsamında dün Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Bakanlar Kurulu'nda bir dizi yeni kararlar alınmıştı. Alınan kararlar çerçevesinde kafe, restoran ve benzeri işletmeler yüzde 50 kapasite ile kısıtlama günü haricinde sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında masalarda müşteri ağırlayabilecek. Yeni karar sonrası Bilecik'te sabah işe giden ilk müşteriler işletmeleri kullanmaya başlarken çalışanlar ise yüzde 50 kapasiteye göre ayarlamalarını erken saatlerde yaptı. İş yerlerinde temizlik yapan masa ve sandalyeleri yerleştiren işletme sahipleri ile uzun süreden beri ilk kez içerde oturan müşteriler memnun olduklarını dile getirdi.

"İlk iş günü heyecanıyla açtık"

Kıraathane çalışanı Bayram Yeşilyayla, kararı güzel karşıladıklarını anlatarak, "Devamı gelir inşallah. Kesilme olursa tekrar sıkıntıya düşebiliriz. Bizim için zor bir süreç oldu. 102 sonra ilk defa oturuyor müşterilerimiz. Bugün temizledik ve açtık. İlk iş günü heyecanı gibi işimize ilk başlangıcı yaptık. Umarım böyle devam eder" dedi.