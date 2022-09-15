Kağıt atıkları eğitim yararına dönüşüyor

Hazırlanan proje hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, atık kağıtlar doğaya kazandırılarak, öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını söyledi. Subaşı, "Vatandaşlarımız bulundukları mahalle muhtarlıkları ile Bilecik Kent Konseyi Hizmet binasına atık kağıtları bırakarak, projeye destek verebileceklerdir. Doğa severler, evlerinde, ofislerinde atıl bulunan kitap, ansiklopedi, dergi, soru bankası gibi atık kağıtları da belirlenen noktalara bırakarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye malzemesi anlamında destek verebilir. Geri dönüşüm oranını artırarak kağıt ve karton ithalatı azaltılabilir ve ülke ekonomisine fayda sağlanabilir. Böylelikle kağıt ve karton üretim için harcanan yüksek enerji ve su tüketiminden tasarruf sağlanmış olur. Geri dönüşüme kazandıracağımız 70 kilogram kağıt ve karton ile 1 ağaç kurtarabiliriz. Kurtardığımız 1 ağaç ise, günde 3 insanın tükettiği oksijeni üretebilir. 1 ton kağıt ve karton hamuru için 2 ton ağaç gerektiği bunun için de 20 ağacın kesildiği ve kesilen 20 ağaç ile sadece 200 bin sayfa yani 80 koli A/4 fotokopi kağıdı üretilebildiği bilinmelidir” dedi.