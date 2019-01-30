Kalbine yenik düşen genç itfaiyeci gözyaşları arasında defnedildi

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye İtfaiye Amirliğinde görevli olan ve önceki gün geçirdiği geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri 46 yaşındaki Nuri Çolak gözyaşları arasında defnedildi.

Osmaneli Belediyesi İtfaiye Amirliğin de 5 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan Nuri Çolak, geçtiğimiz cumartesi günü kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çolak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Çolak'ın cenazesi önce Osmaneli İtfaiye amirliğine getirildi. Dualar okunarak helallik alınmasının ardından evinin önüne götürülerek yakınlarından helallik alındı. Daha sonra Çolak'ın cenazesi Ertuğrul Gazi Camii'de kılınan öğle namazının ardından sevenlerinin gözyaşları arasında şehir mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan Yardımcısı hayati Kaba, AK Parti İl Genel meclis üyesi Hakan Özkan, belediye çalışanları, AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Kürek, İyi Parti Belediye Başkan Adayı Bekir torun, çevre ilçe itfaiye çalışanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Çolağın ailesi ve sevenleri katıldı.