Kalorifer bacasından çıkan kıvılcım çatıyı yaktı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 katlı bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye yangın, Osmaneli ilçesine bağlı Ağlan köyünde Süleyman Beşli (53) ait evinde bugün saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kalorifer bacasından çıkan kıvılcımların 2 katlı binanın çatısında sıçraması sonucu meydana gelen yangında Beşli ailesi şans eseri yara almadan kurtuldu. Durumun Osmaneli Belediyesi itfaiye ekibine bildirilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına anında müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken çatı kısmında ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.