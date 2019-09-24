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Kalp krizinden ölen muhtar toprağa verildi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü Muhtarı Emin Özer, son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü Muhtarı Emin Özer, son yolculuğuna uğurlandı.


Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Gökçeler Köyü'nde muhtarlık yapan Emin Özer, ayçiçeği tarlasında aniden rahatsızlandı. Yakınlarının hemen müdahale ettiği Özer, hayatını kaybetti. Merhumun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken 16 yıldır muhtarlık yapan Özer'in cenazesi dün ikindi namazından sonra Gölpazarı Çarşı camisinde namazı kılınarak Gökçeler Köyü Mezarlığına toprağa verildi.


Öte yandan Emin Özer'in hayatını kaybetmeden saatler önce ilçede bir fatura ödeme merkezine fatura yatırdığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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