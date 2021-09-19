Kamu malına zarar veren şüpheliler cezalandırıldı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Küçükelmalı Tabiat Parkı mesire alanında bulunan ahşap gözetleme kulesini yakarak zarar veren şüpheliler yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Küçükelmalı Tabiat Parkı mesire alanındaki gözetleme kulesine zarar verildiği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. İlçe Jandarma ekiplerinin araştırması sonucu şüpheliler G.A., O.U., M.G. ve E.K. yakalanarak ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.

Kamu malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, bozan, kullanılmaz hale getiren veya kirleten, emre aykırı davranış gösteren, uyarı ve ikazlara uymayan bu kişiler hakkında kabahatler kanunu gereğince idari ve adli para cezası uygulandı.