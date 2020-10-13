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Kamusal alanlarda piknik yapılması yasaklandı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik merkez ilçede bulunan vatandaşların kamusal alanlarda piknik yapmalarının yasaklandığı söyledi.


İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'inci maddeleri gereği Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandı. Toplandı sonrası alınan kararları değerlendiren Vali Şentürk, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir sosyal faaliyet alanı için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda, ilimiz merkez ilçede bulunan vatandaşlarımızın kamusal alanlarda (mesire, ören gibi yerlerde) piknik yapmalarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.

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