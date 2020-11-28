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Kamyonet devrildi; 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyretmekte olan Anıl Ç. idaresindeki 11 TF 116 plakalı kamyonet, sürücüsünün orta refüje çarpması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak devrildi. Kaza sonrasında yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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