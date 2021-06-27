Kamyonetin çarptığı sevimli yavru köpek tedavi edildi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamyonetin çarpıp kaçtığı patisi parçalanan yavru köpek tedavi altına alındı.

Pazaryeri ilçesi Bahattin Şeker Caddesinde bir kamyonetin çarptığı yavru köpek duyarlı vatandaşlar tarafından veterinere götürerek tedavi ettirildi. Pazaryeri ilçesinde veteriner kliniği olan Harun Tetik, "Pazaryeri ilçemizde bir araç tarafından çarpılan yavru köpeğimiz duyarlı vatandaş Nural Çakmak tarafından kliniğimize getirildi. Yavru köpeğin maalesef ön patisi parçalanmış, kliniğimizde gerekli tedavi gerçekleşti. İnşallah kısa zamanda ayağının üzerine basacaktır" dedi.