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Kan bağışı kampanyasına destek

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen kan bağış kampanyası vatandaşlardan destek gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen kan bağış kampanyası vatandaşlardan destek gördü.


Türk Kızılay' ile Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bir protokol kapsamında Pazaryeri Öğretmenevi'nde öğretmenler, gönüllü öğrenciler ve vatandaşlar kan bağışında bulundu. Eskişehir Kan Merkezi ekiplerince kurulan mobil kan merkezinde düzenlenen kan bağış kampanyası büyük ilgi görürken, ilçe halkı kan bağışında bulundu. Velilerin de katılım sağladığı kampanyada 30'dan fazla kişi bağışta bulundu.

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