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Kangal Malaklı Boz ırkı köpeği Türkiye ikincisi oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk ve Standartları Türkiye Şampiyonası’nda Bilecikli Taner Uçar’ın beslediği köpek kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen Türk Çoban, Av ve Bekçi Köpekleri Irk ve Standartları Türkiye Şampiyonası'nda Bilecikli Taner Uçar'ın beslediği köpek kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.


Şampiyonaya 100'ün üzeri köpek ırkları katılırken, etkinliği yaklaşık bin kişi izledi. Bilecikli Taner Uçar, Kangal Malaklı Boz Irkı Köpek kategorisinde beslediği "Çakır" isimli 9 aylık köpeği 12 köpek arasında Türkiye ikincisi oldu. Yarışma sonrası bu tür şampiyonayı yıllardır Bilecik'te düzenlemeyi düşündüklerini anlatan Uçar, "Yarışma bu yıl Yenişehir'de yapıldı. Bundan sonraki yıllarda ilimizde düzenlenmesi için girişimlerde tekrar bulunacağız. Bu yarışma sayesinde Bilecik'imizin tanıtı açısından katlı sağlayacak. Bugün buraya Türkiye'nin çeşitli illerinde bini aşkın kişi geldi ve tüm gün ilçede vakit geçirdiler. Yarışmada Çakır adlı köpeğim iyi bir derece aldı. Çok mutluyum ve bu organizasyonu düzenleyen federasyon yetkililerine ve Yenişehirli arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu başarı Bilecik'imizin başarısı" dedi.

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