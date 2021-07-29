Kansere yenik düşen itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı

Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Adem Kabak(46) yakalandığı amansız kansere yenik düştü.

Kanser tedavisi gördüğü Eskişehir Tıp Fakültesi Hastahanesi'nde hayatını kaybeden itfaiye eri, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, mesai arkadaşları, belediye personeli, Kabak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Törende Kabak için dua edilerek helallik alındı. Başkan Bakkalcıoğlu, itfaiye eri Kabak'ın acılı ailesine taziye dileklerini iletti. Burada duygularını dile getiren Başkan Bakkalcıoğlu “Yaşam böyle bir şey işte, bazen Adem kardeşimiz gibi erkenden amansız bir hastalık geliyor, yaşamımız sona eriyor. Hangimizin ne gün olacağı belli değil. Tüm Bozüyük Belediyesi camiası, başta itfaiyedeki çalışma arkadaşlarına, hepinize, tüm aile fertlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha bize böyle kayıplar göstermesin. Adem kardeşimizi öbür dünyada rahat eylesin, huzur içinde olsun. Evlatları var, aslan gibi yetişmiş çocukları var. Onlarla birlikte dünyada bu yaşam sürecek. Onu böyle uğurluyoruz. Ruhu şad olsun” dedi.

Kabak'ın Türk bayrağına ve itfaiye bayrağına sarılı tabutu önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından Kabak'ın cenazesi mesai arkadaşları tarafından son kez selamlandı. İtfaiye eri Adem Kabak, Ertuğrulgazi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Bozüyük Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.