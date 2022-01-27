Kantin ve yemekhanelerde çalışan personele hijyen eğitimi verildi

Eğitimde; okul kantin ve yemekhanelerinde çalışan personele ‘Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' kapsamında hammaddenin kabulünden öğrencilere sunulmasına kadar geçen aşamalarda uyulması gereken kurallar slayt gösterisi halinde anlatıldı. Gıda işletmelerine ait özel hijyen gereklilikleri, personel hijyeni, işletme hijyeni, gıda maddelerinin depolama ve muhafazası, gıdaların hazırlanması ve işlenmesi, kantin çalışanlarının uyması gereken hijyen kuralları, gıdalarda bulunması muhtemel tehlikeler, gıdanın bozulması ve bozulma sebepleri, gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmeler ile okul gıdası konularında uzmanlar tarafından sunum eşliğinde kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.