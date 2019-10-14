İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kantinciler dikkat!

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan gıda denetimleri kapsamında, okullarda seçilen birer öğrenci gıda denetçisi olacak.


Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Bu sene okullarda birer öğrencimizi seçerek onları gıda denetçiliği konusunda bilgilendireceğiz. Bu öğrencilerimizde arkadaşlarına bu bilgileri aktaracak ve böylece her okulumuzda gönüllü gıda denetçilerimiz olmuş olacak. İl Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik eğitim verilerek öğrencilerimizin bilinçli bir tüketici olarak gıda güvenilirliği bilincini arttırmak, güvenilir gıdanın ne olduğunu anlatmak, güvenilir gıdaya nasıl ulaşacağı konusunda bilgilendirmek, okul kantini ve yemekhanelerinde güvenilir gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak ve fark ettikleri uygunsuzlukları Alo 174 Gıda Hattına bildirmeleri amaçlanmıştır. Öğrencilerimizle birlikte güvenilir gıda bilincinin arttırılması, aşırı tüketim ve sağlıksız beslenmenin önüne geçilmesi ve toplumda daha etkin bir denetim sistemi oluşturarak denetim mekanizmasının daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacıyla eğitimlerimiz devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.