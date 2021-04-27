İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak

Bilecik’te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak.

Bilecik'te her hafta pazartesi günü merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan kapalı pazar 17 günlük kısıtlama öncesi son kez kurulacak.


Konu hakkında Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, “Pazartesi günleri hizmet veren, Hürriyet Mahallesi kapalı pazarımız tam kapanma süreci sebebiyle 29 Nisan Perşembe günü hizmet verecektir. 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında bütün pazarlar kapalı olacaktır” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.