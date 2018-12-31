Kapalı pazar yerinde de ücretsiz internet uygulaması başladı

nokta oldu.

Bozüyük Belediyesi vatandaşlara sunduğu alt yapı, üst yapı, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanı sıra günümüzün vazgeçilmez ihtiyaçlarından interneti de belli noktalarda vatandaşlara ücretsiz sağlıyor. Kentin en çok ziyaret edilen yerleri olan 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Kent Ormanı, Otogar, Yediler Mahalle Konağı, Çarşı Mahalle Konağı, Metristepe Kültür Merkezi, Yenidoğan Mahalle Konağı, Yeşilkent Fatih Sultan Mehmet Parkı, Osmangazi Parkı, Şehit Mustafa Özdemir Seyir Terası, Cumhuriyet Meydanı, Yeni Mahalle Konağı, Cemalettin Köklü Parkı, Tekke Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahallesi'ndeki Sultan Abdülhamid Han Parkı'nın ardından yeni kapalı pazarda da ücretsiz kablosuz İnternet uygulaması hizmet vermeye başladı.

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen internetten vatandaşların rahatlıkla yararlanması amacıyla verilen ücretsiz internet hizmeti özellikle gençler tarafından yoğun olarak kullanılırken, uygulamadan en çok memnun olanlar da gençler oluyor. Ücretsiz internet uygulamasından duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, “İnternet özgürlüğümüz için Belediye Başkanımız Sayın Fatih Bakıcı'ya ve Bozüyük Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Parklarda ve konakların ardından artık kapalı pazarda alış veriş yaparken de internetimiz olacak” dediler.