Kapalı pazar yerinde yangın

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki kapalı pazar yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Camikebir Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tezgâhlara sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu pazar yerinde yaklaşık 10 pazarcıya ait pazar tezgâhlarında ve çatının bir bölümünde hasar oluştu. Öte yandan tedbir amaçlı kapalı pazarda bulunan elektrikler kesildi.

Belediye Başkanı Mühür Şahin olay yerinde incelemede bulundu. Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebini araştırdıklarını belirterek, "Bizi mutlu eden insanlara bir şey olmaması. Bu gibi olaylarda önce cana bir şey olmasın. Gerisi bir şekilde hallolur, onda sıkıntı olmaz, pazarcı esnafımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

Yangın sonrası tezgâhlarının yanına gelen pazarcı esnafı yangın sonrası sağlam olan meyve ve sebzelerini toplamaya çalıştılar. Olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araştırmalar başladı