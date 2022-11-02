Kapalı pazarda temizlik çalışmaları

Kapalı Pazar içerisindeki temizlik çalışmalarında tezgâhlar kaldırılarak mazgallar temizleniyor, süpürge aracı ile süpürülüyor ve yıkanarak temizleniyor. Her hafta yapılan genel temizliğin yanı sıra kapalı pazardaki ekipler pazarın açık olduğu günlerde de rutin çevre temizliklerini sürdürüyor. Belirli dönemlerde ise kapalı pazarın dış cephe temizliğini de özenle yapan ekipler dış cepheleri tazyikli su ile fırçalayarak temizliyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir tarafındaki çalışmalarını temiz bir çevre için 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor.